Social | Codacons denuncia Tik Tok per truffa aggravata** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "I rimedi adottati dalla società in attuazione del Provvedimento del Garante - prosegue l'esposto - non sono affatto finalizzati ad una controllabilità certa e sicura del minore che si iscrive o accede sulla piattaforma, in quanto appaiono – proprio come le precedenti procedure - solamente formali e non effettive, né tantomeno efficaci. Ad oggi l'unico rimedio visibile e fruibile per gli utenti ed adottato da Tik Tok per assolvere all'obbligo di utilizzare un sistema di accertamento dell'età anagrafica dell'utente è quello della richiesta iniziale di inserimento dell'età anagrafica: chiunque, persino un bimbo di sei anni potrebbe mettere una data diversa dalla sua per accedervi". L'operato di Tik Tok, argomenta il movimento dei consumatori, "di fatto sembra configurarsi come una sorta dipenalmente rilevante ex art. 640 cp che di fatto si viene a ...