Sergio Castellitto | nessuno se lo aspettava da lui

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.se lodaeppure l’attore è riuscito in un’impresa capitata a pochi altri artisti italiani. Ecco cosa è successo. Stasera rivedremo l’attore in Una famiglia perfetta, film in onda in prima serata dalle 21.20 su Cine34 il canale di Mediaset dedicato al cinema italiano. Il film è del 2012 ed è