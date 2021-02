Renzi loda Draghi per sminuire Conte | ' Al volante uno che sa guidare | mi posso rilassare'

carlo1493 : @ClaudioGa8 @giuliaselvaggi2 @danieledv79 @orfini Hai ragione ma quando loda Conte per i suoi modi e per questi pia… - Aurelio25739673 : @PaoloCond Lei loda ed esalta un incappucciato....non avete capito una beata mazza: con draghi la massoneria ha d’a… - RobertaDowney7 : RT @Le_RDPC: - Nessuna menzione del #MES. - La Commissione Europea loda il lavoro di Roberto #Gualtieri sulla stesura del #RecoveryPlan. -… - quisques : RT @Le_RDPC: - Nessuna menzione del #MES. - La Commissione Europea loda il lavoro di Roberto #Gualtieri sulla stesura del #RecoveryPlan. -… - ZzGiaco : RT @Le_RDPC: - Nessuna menzione del #MES. - La Commissione Europea loda il lavoro di Roberto #Gualtieri sulla stesura del #RecoveryPlan. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi loda

Globalist.it

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoai cronisti a Palazzo Madama nel giorno del primo discorso del premier in Aula per la fiducia al governo. "Lo avete sentito? Draghi ha dato una ...La Uel'Italia per il Recovery Plan, ma secondoera tutto da riscrivereDopo essersi preso il merito del Governo Draghi, con dichiarazioni come quella di stamattina ('Valeva la pena aprire la crisi'), ora Renzi a Porta a Porta continua con la sua opera di convincimento ch ...Considero il dibattito interno al Pd una ricchezza, sia chiaro. Come considero un bene il fatto che una buona parte della componente renziana sia rimasta dentro il partito, invece di seguire l’ex segr ...