Recovery | Fondazione Cr Firenze propone 19 progetti toscani

Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - Sono 19 i progetti per il Recovery Plan toscano, predisposti in pochissimo tempo e in linea con gli obiettivi NextGenEu, da una 'cabina di regia' istituita da Fondazione Cr Firenze che ha chiamato per questo scopo personalità provenienti dal mondo dell'impresa, accademico e sociale che hanno operato a titolo completamente gratuito. Il risultato di questa operazione viene presentato in un webinar oggi pomeriggio alle 16.30 (per partecipare clicca qui) da Marco Buti, capo di gabinetto del commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, dal presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori, dal direttore Gabriele Gori e dal professor Alessandro Petretto che ha coordinato i lavori.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fondazione La mancanza di istituti tecnici incide sul mercato del lavoro ... gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in ... gli Istituti tecnici superiori guardano al futuro da molto più tempo del Recovery Plan: Efficienza ...

Torino, la grande bellezza di Palazzo Madama rinasce con Fondazione CRT ...5 milioni di euro grazie all'Art bonus " dichiara il Segretario Generale di Fondazione CRT Massimo Lapucci - . E' un investimento strategico in ottica 'recovery plan culturalè, con l'obiettivo di ...

Torino, la grande bellezza di Palazzo Madama rinasce con Fondazione CRT TORINO (ITALPRESS) - Tradizione e innovazione per far rinascere la grande bellezza di Palazzo Madama e metterla in sicurezza per i prossimi decenni.

