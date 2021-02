Quaresima | parroco a fedeli | “Digiuno e astinenza nel Mercoledì delle Ceneri”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Don Natale Scarpitta, giovanepresso la popolosa e frequentata chiesa di San Giuseppe lavoratore di via Bottiglieri, si rivolge (anche via social), ai. La spinta viene dal periodo diche oggi inizia e che, per la Chiesa, ha significato trascendente. Fortificato nel corpo e nello spirito dalla battaglia vinta – grazie al supporto della fede – contro il Covid e dalla recente benedizione imposta allo splendido Cristo ligneo della cappella di Vinciprova, afferma: “Carissimi, con ilinizia la, tempo propizio per prepararci a risorgere con Cristo ad una vita nuova. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi in chiesa parrocchiale: un’ora di preghiera con S. ...