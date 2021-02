Puzza di lockdown, ultimi dati e drammatiche conferme: zona rossa e arancio, chi è a un passo dalla serrata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'incubo-lockdown, tra zone arancioni e rosse, si respira da qualche ora. Colpa delle varianti, che ormai circolano copiose anche in Italia. Insomma, si teme una terza ondata, una recrudescenza del coronavirus. E da domenica, mezza Italia potrebbe richiudere. zona arancione. Trovano ulteriori conferme le indiscrezioni del mattino. La certificazione arriverà però soltanto con la pubblicazione dei nuovi dati del monitoraggio, attesi per venerdì. Si apprende nel frattempo che il nuovo governo guidato da Mario Draghi sta lavorando per "snellire "il Comitato Tecnico Scientifico e creare una cabina di regia dei ministri che tenga conto non solo dell'aspetto normativo dei provvedimenti ma, contestualmente, anche di quello economico per evitare un nuovo "caso sci", ossia chiusure all'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'incubo-, tra zoneni e rosse, si respira da qualche ora. Colpa delle varianti, che ormai circolano copiose anche in Italia. Insomma, si teme una terza ondata, una recrudescenza del coronavirus. E da domenica, mezza Italia potrebbe richiudere.ne. Trovano ulteriorile indiscrezioni del mattino. La certificazione arriverà però soltanto con la pubblicazione dei nuovidel monitoraggio, attesi per venerdì. Si apprende nel frattempo che il nuovo governo guidato da Mario Draghi sta lavorando per "snellire "il Comitato Tecnico Scientifico e creare una cabina di regia dei ministri che tenga conto non solo dell'aspetto normativo dei provvedimenti ma, contestualmente, anche di quello economico per evitare un nuovo "caso sci", ossia chiusure all'ultimo ...

EdoardoFerraro : @CesareOrtis @giamma71 @massimogara Puzza di fregatura... Continueranno coi lockdown speranziani-ricciardiani, e do… - Andrea_DaCol : @matteograndi @RobertoBurioni Matteo, ma non la senti anche tu la puzza di lockdown preventivo? Stanno cercando di… - jnterista_12 : I miei 26 anni, sono iniziati con la proclamazione, il giorno dopo, del primo lockdown. Non so perchè sento puzza… - lumacarapida : Gli sci ficcateveli nel culo. Snob, narcisisti e gente con la puzza sotto il naso senza rispetto per il periodo che… - simonacambarau : Si sente puzza di #lockdown ... -

Ultime Notizie dalla rete : Puzza lockdown Nella campagna tra fragole, sangue e migranti ...poco tempo fa in Campania che ha lanciato quel ' Prima i campan i' che ne pensa di quella puzza di ... DICITENCELLOVUIE : Ho ascoltato e visto un video per il primo concerto post - lockdown tenuto dal ...

CAOS VACCINI/ Contratti, prezzi, clausole: la caduta degli dei dell'Ue ... mentre puzza di zolfo se è passato per le mani degli avvocati di una casa farmaceutica che opera ... perché sostiene che i l costo economico dei vaccini è inferiore a quello di due giorni di lockdown . ...

Un lockdown sarebbe eccessivo, dice Sileri Yahoo Notizie PREMOLO – LA STORIA – Leonardo, 10 anni, che studia da… capraio Il suo innamoramento per le capre, cominciato quando, tornando dall’asilo, si fermava a guardare i capretti di Massimo Rota che giocavano allegramente nei prati vicini alla scuola, è cresciuto con lu ...

SPY FINANZA/ La puzza di bruciato dietro l’Italia in zona gialla Con il passaggio di quasi tutte le regioni in zona gialla si avvicina una sorta di normalizzazione che comporta conseguenze dolorose ...

...poco tempo fa in Campania che ha lanciato quel ' Prima i campan i' che ne pensa di quelladi ... DICITENCELLOVUIE : Ho ascoltato e visto un video per il primo concerto post -tenuto dal ...... mentredi zolfo se è passato per le mani degli avvocati di una casa farmaceutica che opera ... perché sostiene che i l costo economico dei vaccini è inferiore a quello di due giorni di. ...Il suo innamoramento per le capre, cominciato quando, tornando dall’asilo, si fermava a guardare i capretti di Massimo Rota che giocavano allegramente nei prati vicini alla scuola, è cresciuto con lu ...Con il passaggio di quasi tutte le regioni in zona gialla si avvicina una sorta di normalizzazione che comporta conseguenze dolorose ...