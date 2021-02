BaldInBergamo : RT @AtalantaNews: Full Time: Fiorentina Primavera 3 Atalanta Primavera 3 ?????? - ilPentasport : Fischio finale al Bozzi: Fiorentina-Atalanta (Primavera) finisce 3-3. I viola salgono a 10 punti in classifica.… - tuttoatalanta : Primavera / Fiorentina-Atalanta 3-3, il tabellino - MondoPrimavera : ??Finisce con un bellissimo pareggio #Fiorentina #Atalanta? - sportli26181512 : #Primavera, Fiorentina-Atalanta è sempre uno show: pirotecnico 3-3: I viola vanno in vantaggio, poi vengono rimonta… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Fiorentina

Viola News

FIRENZE - Sempre tanti gol e spettacolo quando si affrontanoe Atalanta . Nella 10ª giornata del campionato1 i viola riacciuffano i nerazzurri sul 3 - 3 proprio all'ultimo minuto, anche grazie al rosso a Berto nel finale. Un punto a testa ...DIRETTAATALANTA(RISULTATO 2 - 3): MILLE EMOZIONI! Il secondo tempo inizia con un cambio nell'Atalanta, con Renault che lascia spazio a Scanagatta. Dopo 3 però arriva il gol viola con ...8' - PRIMO SQUILLO DELL'INTER! Casadei scappa via alla difesa milanista, guadagna il fondo, scivola, recupera l'equlibrio e offre a rimorchio per il mancino impreciso di ...6' - Partita spigolosa fin qui: altro fallo fischiato dall'arbitro, questa volta commesso ai danni di Fonseca. 4' - Problema al ginocchio destro per Vezzoni, ora ...