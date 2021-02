Previsioni meteo del 18 Febbraio 2021: arriva una debole perturbazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo le Previsioni meteo il 18 Febbraio 2021 vedrà giungere sull’Italia una nuova perturbazione, fortunatamente però dalla portata e dall’intensità limitate. La perturbazione in arrivo sull’Italia permarrà sulla nostra penisola durante le ore del 18 e del 19 Febbraio e si concentrerà principalmente sulle regioni centro settentrionali. Qui si potrebbero verificare piogge deboli e piovaschi diffusi che però, fortunatamente, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo leil 18vedrà giungere sull’Italia una nuova, fortunatamente però dalla portata e dall’intensità limitate. Lain arrivo sull’Italia permarrà sulla nostra penisola durante le ore del 18 e del 19e si concentrerà principalmente sulle regioni centro settentrionali. Qui si potrebbero verificare piogge deboli e piovaschi diffusi che però, fortunatamente, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Radio1Rai : Metà degli #StatiUniti in allerta meteo per il gelo che sta portando tempeste invernali sulle zone del Sud normalme… - 3BMeteo : Piano piano iniziano a risalire le temperature. Dal weekend assaggio di Primavera. Previsioni #meteo su… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - PonteAdriatico : Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 febbraio - SimoneMoriOff : E no! Le nubi basse no! Previsioni meteo: la primavera nel week-end, ma non per tutti - -