Mi 11 5G, Snapdragon 888 e temperature bollenti. Quello che i benchmark non dicono (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo analizzato a fondo il comportamento del Mi 11 5G, il primo con Snapdragon 888. Il processore scalda più del precedente, ma in pochissime condizioni di test particolari. Nessuna preoccupazione reale.... Leggi su dday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo analizzato a fondo il comportamento del Mi 11 5G, il primo con888. Il processore scalda più del precedente, ma in pochissime condizioni di test particolari. Nessuna preoccupazione reale....

Digital_Day : Si, c'è un caso dove la GPU di questo smartphone tocca i 96° - CellulareMag : Per Snapdragon 888 ci sono oltre 120 nuovi modelli in arrivo --> - StraNotizie : Da Xiaomi nuovo Mi 11 5G, Snapdragon 888 e tripla fotocamera da 108 mp - GadgetsyourC : Xiaomi Mi 11 Ultra offers a 6.81-inch Quad HD+ AMOLED 20:9 HDR10 + display and powered by Octa-Core Snapdragon 888… - AndroidPK2 : Xiaomi Mi Ultra Video Leaks Xiaomi Mi Ultra 50mp Triple Camera 120X Zoom Support 5000 mAh Battery 67W Fast Charger… -