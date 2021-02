Mario Draghi alle 10 in Senato per la fiducia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) alle 10 il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà al Senato per chiedere (e ottenere) la fiducia. Per la prima volta, dopo giorni di silenzi in cui gli “esegeti” politici hanno provato a interpretare ogni battito di ciglia, il nuovo premier si rivolgerà al Paese. Piano vaccini, Recovery plan, lavoro e ripresa pandemica saranno le priorità nel discorso per la fiducia. L’intervento dovrebbe durare una ventina di minuti, tra i più brevi della storia repubblicana. Intanto Paola Ansuini prepara le valigie da Bankitalia per approdare a via del Corso. Sarà lei la portavoce di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021)10 il presidente del Consigliosarà alper chiedere (e ottenere) la. Per la prima volta, dopo giorni di silenzi in cui gli “esegeti” politici hanno provato a interpretare ogni battito di ciglia, il nuovo premier si rivolgerà al Paese. Piano vaccini, Recovery plan, lavoro e ripresa pandemica saranno le priorità nel discorso per la. L’intervento dovrebbe durare una ventina di minuti, tra i più brevi della storia repubblicana. Intanto Paola Ansuini prepara le valigie da Bankitalia per approdare a via del Corso. Sarà lei la portavoce di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

