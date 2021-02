LIVE – Bari-Monopoli 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Bari-Monopoli, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I galletti sono scivolati al terzo posto in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, mentre gli ospiti sono attualmente quattordicesimi a quota 24 punti, con un cammino di 6 successi, 6 pareggi e 10 k.o. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Bari: Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi; Bianco, Lollo; Marras, Maita, D’Ursi; Candellone Monopoli: Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata delC di. I galletti sono scivolati al terzo posto in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, mentre gli ospiti sono attualmente quattordicesimi a quota 24 punti, con un cammino di 6 successi, 6 pareggi e 10 k.o. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi; Bianco, Lollo; Marras, Maita, D’Ursi; Candellone: Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni, ...

zazoomblog : LIVE – Bari-Monopoli Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Bari-Monopoli #Serie #2020-2021: - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Bari-Monopoli???? - emergency_live : Bari, 17 milioni per realizzare ospedale Covid in Fiera: procura apre inchiesta esplorativa - MonopoliCalcio : Buongiorno popolo biancoverde ???? DERBY DAY ?? ?? 25ª giornata Serie C 2020/21 ?? @sscalciobari ??? 'San Nicola” - B… - Fantacalciok : Bari – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale -