Leo Messi | le sue auto diversissime dimostrano che ha davvero buon gusto

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledi Leosonotante e di tipologie diverse. Del resto con un conto in banca come il suo e un contratto milionario è una cosa abbastanza naturale. Ma il numero dieci dell'Argentina e del Barcellona ha anche dimostrato di averee di saper spendere i suoi soldi inmobili di un certo livello, senza per forza piegarsi alle mode del momento. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del suo ultimo bolide, un gigantesco e velocissimo SUV Mercedes-AMG. Oggi, invece, ci concentriamo sul resto della sua collezione. Ecco, dunque, ledi Leo. Audi RS6 Audi RS6 LeoAudi Sports Com­mu­ni­ca­tionsL'Audi RS6 è una delle station wagon più veloci e prestazionali disponibili sul mercato. Leo ...