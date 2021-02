L'appello di Draghi all'unità contro il virus, "nemico di tutti" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - "Combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini: una trincea dove combattiamo tutti insieme, perché il virus è nemico di tutti". Mario Draghi arriva in Senato poco prima della 10 per il primo passaggio parlamentare del suo governo, parla per 51 minuti, incassa una ventina di applausi e il consenso delle forze politiche che sosterranno quello che si annuncia l'esecutivo con la più ampia maggioranza della storia repubblicana. "Nella mia carriera non c'è mai stata tanta emozione e tanta responsabilità", dice il premier, annunciando le priorità del nuovo esecutivo: crisi sanitaria, economica, sociale, educativa sono le emergenze drammatiche dell'oggi ,che vanno affrontate subito. Ma lo sguardo va oltre il contingente e Draghi cita Cavour per ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - "Combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini: una trincea dove combattiamoinsieme, perché ildi". Marioarriva in Senato poco prima della 10 per il primo passaggio parlamentare del suo governo, parla per 51 minuti, incassa una ventina di applausi e il consenso delle forze politiche che sosterranno quello che si annuncia l'esecutivo con la più ampia maggioranza della storia repubblicana. "Nella mia carriera non c'è mai stata tanta emozione e tanta responsabilità", dice il premier, annunciando le priorità del nuovo esecutivo: crisi sanitaria, economica, sociale, educativa sono le emergenze drammatiche dell'oggi ,che vanno affrontate subito. Ma lo sguardo va oltre il contingente ecita Cavour per ...

