La rondine di Giacomo Puccini in onda su RAI 5

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledi 17 Febbraio 2021 va inalle ore 10.00 su RAI 5 l’opera “La” di. Una settimana all’insegna della lirica, inaugurata nel giorno di San Valentino con “La cecchina, o sia la buona figliola” di Piccinni e che si concluderà il 20 Febbraio con diretta dalla Scala per Salome di Strauss. Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 che ancora ci tiene lontani dai teatri delle nostre città, possiamo godere di queste rappresentazioni, curate da importanti regie. Programmazione dell’opera LaNell’attesa di poter tornare a godere di questi meravigliosi spettacoli personalmente, nei grandi e piccoli teatri delle nostre città, RAI 5 continua a proporne una selezione in diretta. A partire dal giorno di San Valentino, praticamente tutti i giorni e per tutto il giorno, vanno ...

Laè un'opera lirica che ha segnato la stagione del Teatro dell'Opera di Firenze. Si tratta di un'altra opera diPuccini, proposta nell'allestimento curato da Denis Krief (all'epoca per ...La prima volta successe nell'era d'oro dei Bovio e Di, quando i più grandi musicisti, da ... ma era ancora lache non fa primavera. Hanno faticato a farsi ascoltare gli Almamegretta, i ...Il titolo dell’opera “La rondine” nasce dalle parole profetiche di una cartomante. Questi in effetti usa la metafora del volo dell’uccello, per suggerire a Magda che anche lei prima o poi troverà la ...Giacomo Puccini (1858-1924) fu il più grande compositore dell'opera italiana dopo Giuseppe Verdi. Era l'ultimo discendente di una famiglia che per due secoli aveva fornito i direttori musicali del Duo ...