La Lazio rischia la retrocessione in Serie B (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ombre nere si addensano sul cielo della Lazio. Deferimento per il presidente Lotito, il responsabile sanitario dott. Pulcini e il medico sociale Rodia per il “caso tamponi”. La sanzione apre scenari preoccupanti. Le accuse sono macigni. La Lazio avrebbe più volte violato il protocollo Covid tra mancato rispetto, omessa vigilanza e omesse comunicazioni alle Asl competenti. Il procuratore Giuseppe Chiné ha notificato il provvedimento facendo tramontare le ipotesi di archiviazione e patteggiamento. Le contestazioni saranno discusse nel tribunale federale. Le sanzioni varieranno in base alla gravità delle vioLazioni. Si va dall’ammenda, ai punti di penalizzazione, fino alla retrocessione e all’esclusione dal campionato. È molto probabile che tutto si chiuda con un’ammenda, al massimo uno o più punti di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ombre nere si addensano sul cielo della. Deferimento per il presidente Lotito, il responsabile sanitario dott. Pulcini e il medico sociale Rodia per il “caso tamponi”. La sanzione apre scenari preoccupanti. Le accuse sono macigni. Laavrebbe più volte violato il protocollo Covid tra mancato rispetto, omessa vigilanza e omesse comunicazioni alle Asl competenti. Il procuratore Giuseppe Chiné ha notificato il provvedimento facendo tramontare le ipotesi di archiviazione e patteggiamento. Le contestazioni saranno discusse nel tribunale federale. Le sanzioni varieranno in base alla gravità delle vioni. Si va dall’ammenda, ai punti di penalizzazione, fino allae all’esclusione dal campionato. È molto probabile che tutto si chiuda con un’ammenda, al massimo uno o più punti di ...

