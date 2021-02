Incendio in ospedale nella notte, evacuato il reparto Covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Incendio la notte scorsa, intorno all'una, nell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale , nel catanese. Le fiamme si sono sviluppate nel reparto di radiologia per motivi ancora al vaglio dei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)lascorsa, intorno all'una, nell'Santa Marta e Santa Venera di Acireale , nel catanese. Le fiamme si sono sviluppate neldi radiologia per motivi ancora al vaglio dei ...

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’… - paola09423465 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… - PivaPaola : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… - Man115tn1 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… -