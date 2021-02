Incassi in calo con i saldi per il 60% dei commercianti, allarme denatalità nuove imprese (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (-16%), ma il Friuli Venezia Giulia reagisce alla crisi Confcommercio Fvg: «Determinante il sostegno della Regione per contenere i danni da pandemia» Osservatorio sull’anno del Covid-19 curato da Format Research: 8 imprenditori su 10 promuovono la gestione della giunta Fedriga Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha stoppato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale curato da Format Research per Confcommercio regionale, presentato nella sede di Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani.«Il livello di fiducia delle imprese del terziario ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (-16%), ma il Friuli Venezia Giulia reagisce alla crisi Confcommercio Fvg: «Determinante il sostegno della Regione per contenere i danni da pandemia» Osservatorio sull’anno del Covid-19 curato da Format Research: 8 imprenditori su 10 promuovono la gestione della giunta Fedriga Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha stoppato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale curato da Format Research per Confcommercio regionale, presentato nella sede di Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani.«Il livello di fiducia delledel terziario ...

Ultime Notizie dalla rete : Incassi calo Roma, turismo in crisi e agenzie di viaggio al collasso: la metà ha chiuso D'altronde, con il turismo paralizzato dall'emergenza Covid , le agenzie di viaggio romane hanno chiuso lo scorso anno con un calo record del fatturato: fino a meno 97 per cento di incassi nel 2020, ...

Covid. Sicilia riparte dal giallo,calo contagi Nel giorno in cui la Sicilia torna nuovamente in zona gialla prosegue il calo dei contagi Covid: sono 332, con 18.637 tamponi. La regione resta al nono posto nel numero dei ...che 'in termini di incassi,...

11.46 / Saldi in Fvg, incassi in calo del 60 per cento Il Friuli Flat Tax, ultima chiamata Con il calo degli incassi a causa della pandemia, anche chi aveva un reddito oltre i 65mila euro potrebbe optare per la tassa piatta. Ma occorre fare in fretta. Il servizio di Silvia De Santis ...

I teatri che a Milano lottano e non vogliono morire Le sale deserte; gli attori, gli scenografi, i tecnici fermi: viaggio nell'agonia dello spettacolo. Alcune realtà, in città, affrontano un calo di fatturato del 95%. Ma la speranza della ripartenza no ...

