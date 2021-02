Il principe Filippo ricoverato per un malore imprecisato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il quasi centenario principe Filippo (a giugno compirà 100 anni), consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in un ospedale di Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace. Filippo di Edimburgo, il cui centesimo compleanno è in calendario il 10 giugno prossimo, si è ritirato dagli impegni pubblici della famiglia reala britannica da ormai oltre 3 anni. E da mesi vive in isolamento quasi totale assieme alla quasi 95enne regina – per ovvie ragioni di cautela legate alla pandemia – nel castello di Windsor, dove entrambi hanno ricevuto nelle settimane scorse la prima dose di un vaccino anti Covid. Il breve comunicato diffuso da Buckingham Palace sulla sua salute ha toni apparentemente rassicuranti, ma non cancella gli allarmi data l’età molto ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il quasi centenario(a giugno compirà 100 anni), consorte della regina Elisabetta, è statoin un ospedale di Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace.di Edimburgo, il cui centesimo compleanno è in calendario il 10 giugno prossimo, si è ritirato dagli impegni pubblici della famiglia reala britannica da ormai oltre 3 anni. E da mesi vive in isolamento quasi totale assieme alla quasi 95enne regina – per ovvie ragioni di cautela legate alla pandemia – nel castello di Windsor, dove entrambi hanno ricevuto nelle settimane scorse la prima dose di un vaccino anti Covid. Il breve comunicato diffuso da Buckingham Palace sulla sua salute ha toni apparentemente rassicuranti, ma non cancella gli allarmi data l’età molto ...

