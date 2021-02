Highlights e gol Gubbio-Fermana 1-1, girone B Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Gubbio-Fermana, match valevole per la venticinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1: all’iniziale vantaggio dei marchigiani siglato da Cognigni ha risposto la marcatura di Fedato su calcio di rigore. Ecco le azioni salienti e le reti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Glie i gol di, match valevole per la venticinquesima giornata delB del campionato di, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1: all’iniziale vantaggio dei marchigiani siglato da Cognigni ha risposto la marcatura di Fedato su calcio di rigore. Ecco le azioni salienti e le reti della partita. SportFace.

SkySport : 'LA STELLA PIÙ BRILLANTE È MBAPPÉ' ?? Tripletta e 4-1 in casa del Barça? ? All'84 contropiede condotto da Draxler, p… - JosephSayah16 : RT @SkySport: 'LA STELLA PIÙ BRILLANTE È MBAPPÉ' ?? Tripletta e 4-1 in casa del Barça? ? All'84 contropiede condotto da Draxler, palla per M… - massimolassini1 : @wolf2476 @capuanogio Hai ragione....???? - demasi_domenico : RT @SkySport: 'LA STELLA PIÙ BRILLANTE È MBAPPÉ' ?? Tripletta e 4-1 in casa del Barça? ? All'84 contropiede condotto da Draxler, palla per M… - XanZar10 : RT @SkySport: 'LA STELLA PIÙ BRILLANTE È MBAPPÉ' ?? Tripletta e 4-1 in casa del Barça? ? All'84 contropiede condotto da Draxler, palla per M… -