**Governo: capi delegazione addio? Con Draghi cambia il 'board' dell'esecutivo** (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) – Stesso discorso per il M5s, dove il capo delegazione uscente Alfonso Bonafede non è più al governo. Anche tra i pentastellati, al momento, non pare in arrivo una indicazione formale di un capo delegazione. E anche dalla Lega su questo fronte non ci sono novità. Per Italia viva, con l'uscita della capo delegazione Teresa Bellanova, resta la sola Elena Bonetti. Come per Leu, con il solo Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Governo Draghi: chi sono gli uomini (nell'ombra) del premier QUOTIDIANO.NET Governo: Lezzi, 'Crimi da oggi non può più decidere nulla per conto M5S' "Il M5S ha deciso di cambiare la propria governance - esordisce - Da oggi non sarà più guidato da un capo politico e neanche da un reggente. Ora è necessaria e urgente la convocazione degli iscritti p ...

Mario Draghi al Senato: "Mai vissuta una responsabilità così ampia" "La pandemia è una trincea dove combattiamo tutti insieme". "Oggi l’unità non è un’opzione, è un dovere guidato dall'amore per l'Italia" ...

