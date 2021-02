Google Chrome e Microsoft Edge più sicuri contro cyberattacchi grazie a una nuova tecnologia Intel (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizialmente introdotta nel 2016 ed integrata nella CPU Intel di undicesima generazione nel 2020, la tecnologia control-Flow Enforcement (CET) aiuterà a proteggere presto i browser basati su Chromium, come Google Chrome e Microsoft Edge (ma anche Brave e Opera), da svariati attacchi in modo del tutto automatico. Entrando più nello specifico, Intel CET permette di evitare che specifici attacchi, particolarmente difficili da individuare, modifichino il normale flusso di un’applicazione in modo da eseguire codice dannoso. Questa operazione viene effettuata da un’implementazione chiamata “Hardware-enforced Stack Protection”. Johnathan Norman, responsabile della ricerca di vulnerabilità in Microsoft Edge, ha recentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizialmente introdotta nel 2016 ed integrata nella CPUdi undicesima generazione nel 2020, lal-Flow Enforcement (CET) aiuterà a proteggere presto i browser basati su Chromium, come(ma anche Brave e Opera), da svariati attacchi in modo del tutto automatico. Entrando più nello specifico,CET permette di evitare che specifici attacchi, particolarmente difficili da individuare, modifichino il normale flusso di un’applicazione in modo da eseguire codice dannoso. Questa operazione viene effettuata da un’implementazione chiamata “Hardware-enforced Stack Protection”. Johnathan Norman, responsabile della ricerca di vulnerabilità in, ha recentemente ...

