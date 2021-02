Easter Egg in Spider-Man: lo avevate notato? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Partiamo dal presupposto che Spider-Man: Far From Home è uscito nel 2019. Sì, perché è proprio qui che, secondo alcuni, si può vedere un Easter Egg di WandaVision, ma molto prima che questo prodotto vedesse la luce. Scopriamone di più. Easter Egg di WandaVision, dove trovarlo? L’Easter Egg in questione si trova nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home. Qui c’è il personaggio di Nick Fury, che sta lavorando sull’astronave: sullo schermo è visibile una forma esagonale. Sì, ma cosa significa? Per capirlo occorrono due parole veloci su WandaVision, anche se ne è già stato detto e scritto moltissimo. The WandaVision l’inaspettato quinto episodio Marvel Cosa significa il simbolo esagonale Sappiamo ormai tutti che in WandaVision la nostra protagonista ha creato una vita perfetta, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Partiamo dal presupposto che-Man: Far From Home è uscito nel 2019. Sì, perché è proprio qui che, secondo alcuni, si può vedere unEgg di WandaVision, ma molto prima che questo prodotto vedesse la luce. Scopriamone di più.Egg di WandaVision, dove trovarlo? L’Egg in questione si trova nella scena post-credit di-Man: Far From Home. Qui c’è il personaggio di Nick Fury, che sta lavorando sull’astronave: sullo schermo è visibile una forma esagonale. Sì, ma cosa significa? Per capirlo occorrono due parole veloci su WandaVision, anche se ne è già stato detto e scritto moltissimo. The WandaVision l’inaspettato quinto episodio Marvel Cosa significa il simbolo esagonale Sappiamo ormai tutti che in WandaVision la nostra protagonista ha creato una vita perfetta, ...

MoliPietro : Easter Egg in Spider-Man: lo avevate notato? - metallo_pesante : @exclusbian poi in passato la gente aveva anche molta tecnologia con cui smanettare quindi qualche riferimento all'… - imbehindthemall : swifties, avete rotto a dover trovare easter egg pure dove non ci sono - ceofbooks : Lo sapevo che prima o poi c avrebbero messo qualche easter egg di Supernatural - infoitscienza : Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ecco 5 easter egg che potreste non aver notato -