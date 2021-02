Draghi strizza l’occhio in aula a Pd e M5S. Poi cita Conte e viene sommerso di «buuu» (video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un discorso di merito, non esente da alcune furbizie politiche. Mario Draghi nelle sue dichiarazioni programmatiche per la fiducia al Senato ha puntato sulla mozione dei sentimenti per richiamare alla «responsabilità sociale», sentendosi tutti prima di ogni cosa «cittadini italiani». Ma sull’attesa discontinuità, per quanto abbia marcato in maniera nemmeno troppo velata alcuni fallimenti di chi lo ha preceduto, ancora una volta non ha dato quel segnale preciso che si auspicava. E, se alla fine del discorso si è guadagnato una pressoché scontata standing ovation da parte dell’ampia maggioranza che lo sostiene, Draghi è riuscito comunque a dividere l’aula, quando ha citato Giuseppe Conte. Dai banchi, infatti, si sono levati diversi «buuu». Draghi in continuità con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un discorso di merito, non esente da alcune furbizie politiche. Marionelle sue dichiarazioni programmatiche per la fiducia al Senato ha puntato sulla mozione dei sentimenti per richiamare alla «responsabilità sociale», sentendosi tutti prima di ogni cosa «cittadini italiani». Ma sull’attesa discontinuità, per quanto abbia marcato in maniera nemmeno troppo velata alcuni fallimenti di chi lo ha preceduto, ancora una volta non ha dato quel segnale preciso che si auspicava. E, se alla fine del discorso si è guadagnato una pressoché scontata standing ovation da parte dell’ampia maggioranza che lo sostiene,è riuscito comunque a dividere l’, quando hato Giuseppe. Dai banchi, infatti, si sono levati diversi «».in continuità con ...

