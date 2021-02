Draghi, non bastano le buone intenzioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sapendo che, al di là delle promesse programmatiche, la sua nomina al timone della politica italiana è una trave nell’occhio del sistema democratico, Mario Draghi ha iniziato il suo discorso di investitura rivolgendo al parlamento una captatio benevolentiae con l’evocazione dello spirito repubblicano. E sapendo che il suo essere stato catapultato a palazzo Chigi segna un arretramento della normale e virtuosa contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ha assicurato che il suo ruolo non segna il fallimento della politica perché a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sapendo che, al di là delle promesse programmatiche, la sua nomina al timone della politica italiana è una trave nell’occhio del sistema democratico, Marioha iniziato il suo discorso di investitura rivolgendo al parlamento una captatio benevolentiae con l’evocazione dello spirito repubblicano. E sapendo che il suo essere stato catapultato a palazzo Chigi segna un arretramento della normale e virtuosa contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ha assicurato che il suo ruolo non segna il fallimento della politica perché a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - alexbarbera : Draghi dice esplicitamente che in Russia si violano i diritti umani. Non ricordo a memoria un premier italiano che l’abbia mai fatto - nonsonpago1 : “Non c’è sovranità nella solitudine” “L’onanismo sovrano“ Immenso, grandissimo Mauro! :)?????????? #Biani ! ??… - utenza_tecnica : RT @fattoquotidiano: “Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più”. Le (surreali) parole di… -