Claudio Sorrentino | è morto il doppiatore di Travolta e Mel Gibson

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’età di 75 anni si è spento, il famosodi Bruce Willis, Mel, Johne tanti altri. Ecco la causa del decesso Nato a Roma il 18 luglio 1945, fin da bambino,, aveva iniziato a donare la sua voce a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo come Ron Howard, ovvero il Richie Cunningham di Happy Days e non solo. Infatti, ilha prestato la sua voce a Bruce Willis, a Sylvester Stallone in “Cop Land”, a Willem Dafoe in “L’ultima tentazione di Cristo”, a Ryan O’Neal in “Love Story”. Il fratello di Liliana, ha doppiato anche Mel, John, Jeff Bridges, Gérard Depardieu, Russel Croew ed è ...