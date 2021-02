Cinque stelle comete (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doveva essere un movimento anti sistema. Invece i suoi esponenti al sistema si sono adattati benissimo. Divenendone parte. Che cosa resta del grillismo dopo l'ultima conversione sulla via di Mario Draghi? Praticamente nulla, perché il programma che un tempo era considerato irrinunciabile dagli aderenti al Movimento ha via via perso i pezzi e oggi si riduce a quasi niente. O, per lo meno, niente di diverso da quello che dicono tutti gli altri: l'ambiente, i giovani, l'Europa, lo sviluppo, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica eccetera. Un bla bla che può essere condiviso a partire da sinistra per finire a destra. Chi può realisticamente dichiararsi contro l'ambiente sostenendo un programma che punti ad aumentare le emissioni di CO2? E c'è forse qualcuno che osi sfidare l'opinione pubblica sostenendo che si devono penalizzare i giovani e che è indispensabile ignorare la cultura, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doveva essere un movimento anti sistema. Invece i suoi esponenti al sistema si sono adattati benissimo. Divenendone parte. Che cosa resta del grillismo dopo l'ultima conversione sulla via di Mario Draghi? Praticamente nulla, perché il programma che un tempo era considerato irrinunciabile dagli aderenti al Movimento ha via via perso i pezzi e oggi si riduce a quasi niente. O, per lo meno, niente di diverso da quello che dicono tutti gli altri: l'ambiente, i giovani, l'Europa, lo sviluppo, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica eccetera. Un bla bla che può essere condiviso a partire da sinistra per finire a destra. Chi può realisticamente dichiararsi contro l'ambiente sostenendo un programma che punti ad aumentare le emissioni di CO2? E c'è forse qualcuno che osi sfidare l'opinione pubblica sostenendo che si devono penalizzare i giovani e che è indispensabile ignorare la cultura, ...

Corriere : ?? «Purtroppo siamo in ritardo con la tabella di marcia perché bisogna attendere l’esito delle consultazioni dei Cin… - Linkiesta : Aboliti i navigator. Le vittime della propaganda grillina scioperano contro il colossale fallimento a cinque stelle… - Brusa_P : RT @FerdinandoC: Ormai il ruolo di Zingaretti nel dibattito pubblico a sinistra è “vendere” i Cinque Stelle a elettori e militanti, e mi in… - FrancescoBucolo : @albertoorselli @orfini Dice subalternità perché odia il legame tra PD e cinque stelle. Questa è la verità ma non h… - iorollomaria : RT @genovachiama: come il #caloreumano di un circolo Arci Roma ha battuto la freddezza a cinque stelle di un municipio. la vittoria di Spar… -