Buon compleanno Valentino

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)Rossi taglia il traguardo dei 42 anni, molti dei quali trascorsi tra competizioni motociclistiche e nonostante la “vecchiaia” in termini sportivi, la voglia di mettersi in gioco contro avversari molto più giovani e affamati di lui non passa. Lo spirito combattivo del centauro italiano è intatto, nonostante la fama, i record, i guadagni, le delusioni. Ciò che avrebbe assopito la voglia di un qualsiasi pilota non ha avuto effetto su di lui, ma d’altronde se così non fosse non sarebbeRossi. Lo stesso Graziano, il padre, commenta così questa ennesima stagione in motoGp: “Può sembrare checorra ancora per battere qualche record, per fare il fenomeno, quello che non si arrende all’età. E non è mica vero. Lui ha voglia e gusto come in quei primi anni. È per questo che lo fa“. Il passaggio al team satellite della ...