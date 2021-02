Brad Pitt potrebbe perdere la sua Shiloh

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)(57 anni) e Angelina Jolie (45) stanno per reincontrarsi in tribunale. Forse non si incroceranno fisicamente. Ma la causa per la custodia dei sei figli sta per avere un nuovo step. Le parti i causa e/o i loro avvocati stanno per incontrarsi di nuovo. E una “mossa” diJolienon giocherebbe a favore del padre. Anzi…Jolievive con mamma Angelina Jolie (45 anni) da quando lei “buttò” fuori di casa. La tensione tra i due era alta da tempo, ma afu un litigio trae Maddox, il fratello maggiore di, a far deflagare la situazione. Nessuna violenza fisica, a quanto pare, ma sul jet privato di famiglia il divo ubriaco perse il controllo… Foto Getty...

GiselyCosta83 : @comentste @VULCANERS @rosmeIIo Brad Pitt DAYANE MELLO FINALISTA - aliverosmello : @comentste @rosmeIIo brad pitt DAYANE MELLO FINALISTA - jaylmj_ : @comentste @rosmeIIo Brad Pitt DAYANE MELLO FINALISTA - alwaysznjhoran : @comentste @rosmeIIo brad pitt DAYANE MELLO FINALISTA - christianxntj : @branceftnoise KKAKSKSJSKALKAJSKSALLAKAKSKSJSKSJAKAKJSKSKSLALSJSJSKAKAJ 'sai daí feio' falou o brad pitt -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Amica

... da lunedì 1 a domenica 7 marzo Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TV Tra gli oltre 40 titoli in programmazione si segnalano: Midway , il film di Roland Emmerich, Fury cone Shia ...La geniale autrice di Fleabag è la protagonista del reboot di Mr. & Mrs. Smith il film che ha fatto innamoraree Angelina ...Brad Pitt e Angelina Jolie si ritroveranno in tribunale, per la custodia dei figli. Una mossa di Shiloh potrebbe rivoltarsi però contro l'adorato papà ...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 febbraio. Venere in Acquario vi gratifica e vi regala una giornata in cui il vostro fascino sarà am ...