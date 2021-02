Basket, Serie A2 2020/2021: colpo esterno di Ravenna, Treviglio batte Biella ai supplementari (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sono mancate le sorprese nei match valevoli per il recupero della seconda giornata di Serie A2 2020/2021 di Basket andati in scena mercoledì 17 febbraio. Successo esterno di Ravenna, che nell’unico incontro di A2 Rosso ha ribaltato il pronostico della vigilia ed ha superato 91-88 Scafati, terza forza della classifica. Nell’A2 Verde, invece, vittoria interna per Udine, che batte 94-82 l’Assigeco Piacenza e resta momentaneamente al secondo posto. Alle spalle dei friulani figura l’Urania Milano, che ha avuto la meglio di Mantova per 79-72 nonostante abbia perso ben tre parziali su quattro. Bene anche Trapani, che tra le mura amiche trova la terza vittoria consecutiva e supera una Monferrato in crisi per 78-72. Infine, punteggio altissimo tra Biella e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sono mancate le sorprese nei match valevoli per il recupero della seconda giornata diA2diandati in scena mercoledì 17 febbraio. Successodi, che nell’unico incontro di A2 Rosso ha ribaltato il pronostico della vigilia ed ha superato 91-88 Scafati, terza forza della classifica. Nell’A2 Verde, invece, vittoria interna per Udine, che94-82 l’Assigeco Piacenza e resta momentaneamente al secondo posto. Alle spalle dei friulani figura l’Urania Milano, che ha avuto la meglio di Mantova per 79-72 nonostante abbia perso ben tre parziali su quattro. Bene anche Trapani, che tra le mura amiche trova la terza vittoria consecutiva e supera una Monferrato in crisi per 78-72. Infine, punteggio altissimo trae ...

