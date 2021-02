Barcellona - Psg, Mbappè a Jordi Alba: 'Ti uccido per strada' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barcellona (Spagna) - Barcellona - Psg è stata una partita molto nervosa: non solo la discussione tra Antoine Griezmann e Gerard Piqué , ma anche (come hanno rivelato le immagini della Movistar+) ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)(Spagna) -- Psg è stata una partita molto nervosa: non solo la discussione tra Antoine Griezmann e Gerard Piqué , ma anche (come hanno rivelato le immagini della Movistar+) ...

SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - SkySport : Barcellona-Psg, super Mbappé: è passaggio di testimone con Messi? IL VIDEO - carlo5010 : @ZZiliani Con Barcellona e Real in crisi occasione per la Juve però City, Liverpool, Atletico Madrid e PSG sono temibili - JmanBianconero : RT @Momblrestiarzio: Io ieri vedevo Il PSG e il Barcellona e in 22 minuti avevo visto calcio, gioco, tiri, profondità, passaggi.. Vedo la… - FrederickSeb : RT @Momblrestiarzio: Io ieri vedevo Il PSG e il Barcellona e in 22 minuti avevo visto calcio, gioco, tiri, profondità, passaggi.. Vedo la… -