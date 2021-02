Australian Open 2021, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas si ritroveranno in semifinale. Ko Rafael Nadal (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono andati in archivio gli ultimi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2021 e sono stati il russo Daniil Medvedev (n.4 del ranking) e il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 ATP) a festeggiare. Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrey Rublev (n.8 del mondo), con il punteggi di 7-5 6-3 6-2, ottenendo il quarto successo in altrettanti incontri senza concedere neanche un set al rivale. Per Medvedev si tratta della prima semifinale Down Under, essendo in serie positiva da 19 partite, considerando quanto ottenuto sul finire del 2020 (vittorie nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e nelle ATP Finals). WARNING @DaniilMedwed is through to the final 4? and looking dangerous ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono andati in archivio gli ultimi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile deglie sono stati il russo(n.4 del ranking) e il greco(n.6 ATP) a festeggiare.ha sconfitto il connazionale Andrey Rublev (n.8 del mondo), con il punteggi di 7-5 6-3 6-2, ottenendo il quarto successo in altrettanti incontri senza concedere neanche un set al rivale. Persi tratta della primaDown Under, essendo in serie positiva da 19 partite, considerando quanto ottenuto sul finire del 2020 (vittorie nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e nelle ATP Finals). WARNING @Medwed is through to the final 4? and looking dangerous ...

