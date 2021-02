Arisa oggi è più coraggiosa: “Nella vita si deve essere felici, non è peccato” (Foto) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca poco per il festival di Sanremo 2021 e Arisa sarà tra gli artisti in gara, oggi con nuove consapevolezze, con un coraggio mai avuto prima. Le Foto mostrano il suo nuovo look e in tv continuiamo a vederla nel suo impegno Nella scuola di Amici. Per lei una canzone scritta da Gigi D’Alessio “Potevi fare di più”. Sta lavorando al suo nuovo album con una nuova etichetta. Tanti i cambiamenti Nella sua vita e lei confida che ha bisogno di vedersi diversa, ha bisogno di cambiare perché le dà nuovi punti di vista. Il suo album uscirà in primavera poco dopo il festival. Arisa: “VENGO DALLA BASILICATA DOVE VI SI ABITUA A TUTTO” Tg com24 riporta le sue nuove consapevolezze: “Mi sento padrona della mia musica, prima non avrei potuto esserlo, ero inesperta e non in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca poco per il festival di Sanremo 2021 esarà tra gli artisti in gara,con nuove consapevolezze, con un coraggio mai avuto prima. Lemostrano il suo nuovo look e in tv continuiamo a vederla nel suo impegnoscuola di Amici. Per lei una canzone scritta da Gigi D’Alessio “Potevi fare di più”. Sta lavorando al suo nuovo album con una nuova etichetta. Tanti i cambiamentisuae lei confida che ha bisogno di vedersi diversa, ha bisogno di cambiare perché le dà nuovi punti di vista. Il suo album uscirà in primavera poco dopo il festival.: “VENGO DALLA BASILICATA DOVE VI SI ABITUA A TUTTO” Tg com24 riporta le sue nuove consapevolezze: “Mi sento padrona della mia musica, prima non avrei potuto esserlo, ero inesperta e non in ...

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Arisa, essere felici non è peccato. In gara con 'Potevi fare di più', in primavera il nuovo album #Sanremo2021 #ANSA htt… - MusicTvOfficial : #Sanremo2021, @ARISA_OFFICIAL: 'Oggi posso fare a meno di tutto tranne che di me' ???? - CatelliRossella : Arisa, essere felici non è peccato - Musica - ANSA - arisa_we : Oggi sono 12 anni di carriera per lei, l'usignolo della musica italiana. this is what i call a glow-up! #arisa… - Agenzia_Ansa : Arisa, essere felici non è peccato. In gara con 'Potevi fare di più', in primavera il nuovo album #Sanremo2021… -