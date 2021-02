Vaccini, Johnson & Johnson chiede autorizzazione a EMA (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per battere definitivamente la pandemia servono tanti Vaccini efficaci Per questo, il via libera a Pfizer Biontech, Moderna e Astrazeneca non ferma il lavoro delle altre case farmaceutiche, né delle autorità competenti all’approvazione. L’Agenzia europea per il farmaco (EMA) ha ricevuto la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid sviluppato da Janssen-Cilag, facendo sapere che potrebbe dare una valutazione per la metà di marzo. “Accolgo con favore la notizia della richiesta di Johnson&Johnson all’Ema” per l’ok al “suo vaccino contro il Covid-19. La Commissione Ue sarà pronta a concedere l’autorizzazione non appena l’Ema fornirà un parere scientifico positivo. Vaccini più sicuri ed efficaci sono in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per battere definitivamente la pandemia servono tantiefficaci Per questo, il via libera a Pfizer Biontech, Moderna e Astrazeneca non ferma il lavoro delle altre case farmaceutiche, né delle autorità competenti all’approvazione. L’Agenzia europea per il farmaco (EMA) ha ricevuto la richiesta diper il vaccino anti-Covid sviluppato da Janssen-Cilag, facendo sapere che potrebbe dare una valutazione per la metà di marzo. “Accolgo con favore la notizia della richiesta diall’Ema” per l’ok al “suo vaccino contro il Covid-19. La Commissione Ue sarà pronta a concedere l’non appena l’Ema fornirà un parere scientifico positivo.più sicuri ed efficaci sono in ...

