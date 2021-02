Switch ha avuto un successo travolgente ma per Reggie Fils-Aime non è stata una sorpresa (Di martedì 16 febbraio 2021) Del successo di Switch ne abbiamo parlato moltissime volte. Dopo il fallimento di Wii U il sistema ibrido ha contribuito a rafforzare ancora una volta la posizione di Nintendo nel settore dei videogiochi. L'incredibile successo è stato una sorpresa per alcuni, ma per qualcuno no. L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha rilasciato un'intervista a Gamertag Radio. In questa occasione ha parlato del successo travolgente di Switch. In una precedente intervista, disse che Switch doveva essere per l'azienda la console che avrebbe rialzato le sorti della grande N dopo le prestazioni deludenti di Wii U. Ora Reggie ha svelato che per lui questo successo non è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Deldine abbiamo parlato moltissime volte. Dopo il fallimento di Wii U il sistema ibrido ha contribuito a rafforzare ancora una volta la posizione di Nintendo nel settore dei videogiochi. L'incredibileè stato unaper alcuni, ma per qualcuno no. L'ex presidente di Nintendo of Americaha rilasciato un'intervista a Gamertag Radio. In questa occasione ha parlato deldi. In una precedente intervista, disse chedoveva essere per l'azienda la console che avrebbe rialzato le sorti della grande N dopo le prestazioni deludenti di Wii U. Oraha svelato che per lui questonon è ...

