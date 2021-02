Stadi aperti, Bassetti: “In Inghilterra vaccinano a più non posso” (Di martedì 16 febbraio 2021) “In Inghilterra riaprono gli Stadi? Intanto in Inghilterra stanno vaccinando a più non posso. Mi risulta che il 20% sia già vaccinato. Credo che nella prossima primavera potranno avere una buona parte della popolazione vaccinata”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Credo si andrà sempre più verso l’apertura di luoghi per chi sarà vaccinato. Il messaggio e lo strumento per arrivare ad una vita normale è questo: vaccinarsi. Il lockdown potrebbe avere un senso nel momento in cui noi siamo in grado di produrre 10-15 milioni di vaccini”, ha aggiunto. “Siamo in grado? No ed è quindi inutile pensare di fare un lockdown, perché ci ritroviamo da capo tra un mese, con la differenza che ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Inriaprono gli? Intanto instanno vaccinando a più non. Mi risulta che il 20% sia già vaccinato. Credo che nella prossima primavera potranno avere una buona parte della popolazione vaccinata”. Lo ha detto Matteo, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Credo si andrà sempre più verso l’apertura di luoghi per chi sarà vaccinato. Il messaggio e lo strumento per arrivare ad una vita normale è questo: vaccinarsi. Il lockdown potrebbe avere un senso nel momento in cui noi siamo in grado di produrre 10-15 milioni di vaccini”, ha aggiunto. “Siamo in grado? No ed è quindi inutile pensare di fare un lockdown, perché ci ritroviamo da capo tra un mese, con la differenza che ...

