Sci, Super-G femminile: vince Ledecka, terza Brignone (Di martedì 16 febbraio 2021) La ceca Ester Ledecka con il tempo di 1.24.64 ha vinto il Super-G femminile Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La Ledecka porta a casa un successo importante in ottica classifica di specialità nella prima gara stagionale, precedendo la svizzera Corinne Suter, che sale per la terza volta sul podio in altrettante gare disputate questo weekend e l’azzurra Federica Brignone, 42esimo podio in Coppa del Mondo, che precede l’altra azzurra Marta Bassino al quarto posto. Settima Sofia Goggia dopo il successo in discesa di ieri e ottava Elena Curtoni. “Oggi sono proprio contenta e quasi mi brucia per aver perso questa gara, ma sono davvero soddisfatta per quello che ho fatto. Ringrazio lo staff che mi ha rimesso in pista per essere oggi in gara e dare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) La ceca Estercon il tempo di 1.24.64 ha vinto il-GVal d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Laporta a casa un successo importante in ottica classifica di specialità nella prima gara stagionale, precedendo la svizzera Corinne Suter, che sale per lavolta sul podio in altrettante gare disputate questo weekend e l’azzurra Federica, 42esimo podio in Coppa del Mondo, che precede l’altra azzurra Marta Bassino al quarto posto. Settima Sofia Goggia dopo il successo in discesa di ieri e ottava Elena Curtoni. “Oggi sono proprio contenta e quasi mi brucia per aver perso questa gara, ma sono davvero soddisfatta per quello che ho fatto. Ringrazio lo staff che mi ha rimesso in pista per essere oggi in gara e dare il ...

