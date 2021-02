Rissa davanti al McDonald’s | morto un 17enne di Formia

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’, uno dei due ragazzi coinvolti nelladi questa sera a. Tutto è nato a causa di una lite, poi diventata. avvenutaal Mc Donald’s di via Vitruvio, durante la quale qualcuno ha tirato fuori un coltello. Due ragazzi, R. B. e O. V., entrambi di, sono stati feriti da un gruppo di ragazzi con accento campano. Le condizioni di R. B., 17 anni, sono subito apparse disperate e il giovane èpoco dopo in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del Commissariato di. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

tra ragazzi questa sera intorno alle 19:30 a Formia,al McDonald's di Vitruvio. Dei giovani hanno iniziato a litigare e in pochi minuti sono venuti alle mani. Un folto gruppo di ragazzi ......mettere in questa nuova esperienza come Delegato Assembleare tutta la concretezza che avevo...- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più chiacchierate a Piacenza...Napoli – "Erano le 13.15 circa, stavamo facendo sedere i clienti al sole, ma c'erano migliaia di ragazzini, è bastato un attimo, dalle discussione è partita una rissa e un ragazzo è stato accoltellato ...La polizia è arrivata sul posto e ha provato a individuare i ragazzini, ne è poi nato un inseguimento. Aggredito anche il personale medico.