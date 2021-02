Red Bull | il timore di Horner e la clausola di Verstappen

(Di martedì 16 febbraio 2021) Negli ultimi mesi di clausole e veti il mondo della F1 ne ha sentito parlare forse troppo; unaperò è stata confermata in casa Reddal team principal Christianin merito al contratto di Max. Il giovane olandese potrebbe infatti avvalersi di taleper lasciare la scuderia senza onorare il contratto; questa piccola voce scritta nera su bianco è ovviamente legata alle sole prestazioni, quindi non alla power unit, ed è uno dei motivi per cuinutre delle semplici preoccupazioni.conferma lasul contratto diDopo tanti dubbi e altrettante voci su presunte clausole e veti nelle mani dei piloti, Christianfa luce su quella presente sul ...

Con la costruzione del nuovo Red Bull Powertrains, la casa di Milton Keynes si è assicurata la continuità, formale e sostanziale, con Honda. Dai giapponesi la Red Bull erediterà non solo le proprietà intellettuali del motore ma ... La Red Bull ha ottenuto il congelamento dei motori sino al 2025 e potrà utilizzare le Power Unit della Honda, con il benestare della Ferrari ... Horner: "Verstappen sostituto ideale di Hamilton". Il TP Red Bull pensa che in Mercedes vorrebbero in futuro puntare su di lui dopo Hamilton ...