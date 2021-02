Rapper catalano Pablo Hasel arrestato per apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona (Di martedì 16 febbraio 2021) È finita la latitanza del Rapper Hasel. Da ieri era barricato all’interno dell’Università di Lérida, in Catalogna, per sfuggire alla pena di nove mesi di carcere dopo l’accusa di esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona. Il Rapper indipendentista continuava a far parlare di sé, del suo caso che nei giorni scorsi ha aperto un dibattito non solo all’interno della Spagna: così, questa mattina, la polizia ha deciso di irrompere nell’edificio, porre fine alla vicenda e arrestarlo. Hasel, all’anagrafe Pau Rivadulla, classe ’88 originario della città catalana dove cercava rifugio, uno dei quattro capoluoghi di provincia, si sarebbe dovuto presentare volontariamente in commissariato alle 20 di venerdì scorso. Non lo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) È finita la latitanza del. Da ieri era barricato all’interno dell’Università di Lérida, in Catalogna, per sfuggirepena di nove mesi di carcere dopo l’accusa di esaltazione del. Ilindipendentista continuava a far parlare di sé, del suo caso che nei giorni scorsi ha aperto un dibattito non solo all’interno della Spagna: così, questa mattina, la polizia ha deciso di irrompere nell’edificio, porre finevicenda e arrestarlo., all’anagrafe Pau Rivadulla, classe ’88 originario della città catalana dove cercava rifugio, uno dei quattro capoluoghi di provincia, si sarebbe dovuto presentare volontariamente in commissariato alle 20 di venerdì scorso. Non lo ...

Anna45506131 : RT @adeoli1011: Quale è il paese al mondo con più artisti in galera per reati di opinione? Un paese europeo, la #Spagna, che in queste ore… - adeoli1011 : Quale è il paese al mondo con più artisti in galera per reati di opinione? Un paese europeo, la #Spagna, che in que… - isabelsk59 : RT @RossellaSelmini: L storia di Pablo Hasel va diffusa. Qui, una buona sintesi. - UnioneSarda : #Spagna, rapper catalano barricato all'università di #Lleida - gemma_vilalta : RT @RossellaSelmini: L storia di Pablo Hasel va diffusa. Qui, una buona sintesi. -