Omicidio Montecassiano, per il Gip Rosina strangolata dal nipote Enea (Di martedì 16 febbraio 2021) Omicidio di Montecassiano, stando alle ricostruzioni degli inquirenti a uccidere Rosina sarebbe stato il nipote Enea. Esecutore di un piano ideato dalla madre Arianna Rosina Carsetti Enea, il nipote di Rosina Carsetti, è accusato di essere stato lui l'esecutore materiale dell'Omicidio della donna di 78 anni. Enea avrebbe eseguito il piano ideato da sua madre Arianna. Enea aveva confessato, in un primo momento, ai carabinieri che non era in casa e parlava di una rapina finita male ma questa ricostruzione era stata subito scartata dagli inquirenti. Nell'ordinanza con cui il GIP ha disposto la misura cautelare in carcere per Arianna Orazi ed Enea Simonetti ...

