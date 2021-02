Olivia Wilde parla di Harry Styles per la prima volta | “Rispettoso con le donne | resta un passo indietro”

(Di martedì 16 febbraio 2021)die rompe il silenzio dopo il gossip sulla loro relazione. Ironia del destino: l’ex One Direction e l’attrice e regista si sono innamorati sul set del thriller psicologico Don’t Worry Darling, firmato proprio da. Nel film l’artista recita accanto a Florence Pugh.veste i panni di Jack, un uomo perfetto ed equilibrato che però nasconde un lato oscuro, marito di Alice (Florence Pugh) in uno scenario che ricostruisce la California degli anni ’50.diin un lungo post su Instagram in cui per laspende parole sul fidanzato, nell’ottica della ...

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Wilde

A un poco più di un mese dalle prime foto mano nella mano,parla per la prima volta pubblicamente del suo nuovo fidanzato, il cantante e attore inglese Harry Styles . E lo fa con un post Instagram in cui, elogiando il fidanzato, denuncia il forte ...La nota attrice e regista si lascia andare sui social e condivide un lungo messaggio dedicato alla popstar inglese, con cui ha collaborato per il nuovo film Don't Worry ...Le riprese di Don't Worry Darling sono ufficialmente terminate e il cast e la regista Olivia Wilde hanno condiviso su Instagram un sacco di foto dal set per festeggiare con entusiasmo la fine dei lavo ...Olivia Wilde e Harry Styles. Secondo Page Six lei si starebbe trasferendo a casa di lui. E, per la prima volta, parla del cantante.