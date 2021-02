(Di mercoledì 17 febbraio 2021)non ha potuto fare a meno dire su Twitter per il grandissimo successo del PSG al Camp Nou sul Barcellona. Il brasiliano, costretto a rimanere ai box a Parigi, ha scritto così: “Mbappé fortissimo,del mio. Chedi, tutti molto bene. PAREDES un mostro!”. Mbappe JOGANDO MUITO….. HAT-TRICK do meu menino —Jr (@jr) February 16, 2021 Que partida da equipe, todos muito bem PAREDES um monstro, CRAQUE —Jr (@jr) February 16, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Neymar esulta sui social: “Tripletta del mio ragazzo, che partita di squadra” - Noovyis : (Neymar esulta sui social: “Tripletta del mio ragazzo, che partita di squadra”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar esulta

TUTTO mercato WEB

... l'ex Inter ha aperto le marcature, ha colpito una traversa nel recupero del primo tempo prima di procurarsi il fallo da rigore che ha portato al gol disu rigore all'85'. Il successo in ...nel 6-1 contro il PSG AFP/Getty Images ? Il brasiliano ha segnato spesso anche negli ultimi minuti e nel recupero, con sei reti dall'85' al triplice fischio (due delle quali nel famoso ...Paredes è un mostro, ma anche la tripletta di Mbappè ha colpito molto Neymar, che su Twitter ha esternato la propria gioia per il successo.Ivan Rakitic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di As. Il centrocampista croato ha parlato del momento del suo Siviglia, alla vigilia della.