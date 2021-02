Mogli massacrate di botte | arrestati due mariti violenti a Giugliano e Qualiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sempre efficace l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Massima l’attenzione al contrasto della violenza di genere. Ancora una volta i Carabinieri della Compagnia diin Campania hanno eseguito 2 arresti in poche ore.: due arresti aIl primo proprio a. A finire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Mogli massacrate

Teleclubitalia

... il lockdown provocato dalla pandemia ha costretto in casa con il loro aguzzino,, compagne, ... Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate,a colpi di ...Queste sono le donne uccise nei primi mesi del nuovo anno. Solo nel 2020 sono state 112 le donne massacrate dai conviventi. La media: due donne alla settimana. Immaginiamo per un ...