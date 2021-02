Messa una taglia per identificare chi ha gettato una cucciolata in strada (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Una ricompensa di 500 euro a chi riuscirà, prove alla mano, a fornire indicazioni utili che possano portare all'identificazione e alla denuncia del responsabile che nella notte dell'11 febbraio ha strappato la cucciolata di sei cagnolini ancora sporchi di placenta alla madre e li ha buttati via come spazzatura in uno scatolone a Santa Margherita di Belice, in località Fossa del Leone, condannandoli a morte certa. Solo la telefonata di una passante e l'intervento dell'Oasi Ohana hanno salvato la vita a cinque di loro. "Grazie a una signora dal cuore grande che si è offerta di pagare questa cifra oggi lanciamo questa iniziativa. È necessario che la gente inizi a comprendere che questi crimini non rimarranno più impuniti", spiega Chiara Calasanzio, fondatrice dell'Oasi Ohana di Santa Margherita di Belice, che al momento accoglie quasi 100 cani salvati dalla ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Una ricompensa di 500 euro a chi riuscirà, prove alla mano, a fornire indicazioni utili che possano portare all'identificazione e alla denuncia del responsabile che nella notte dell'11 febbraio ha strappato ladi sei cagnolini ancora sporchi di placenta alla madre e li ha buttati via come spazzatura in uno scatolone a Santa Margherita di Belice, in località Fossa del Leone, condannandoli a morte certa. Solo la telefonata di una passante e l'intervento dell'Oasi Ohana hanno salvato la vita a cinque di loro. "Grazie a una signora dal cuore grande che si è offerta di pagare questa cifra oggi lanciamo questa iniziativa. È necessario che la gente inizi a comprendere che questi crimini non rimarranno più impuniti", spiega Chiara Calasanzio, fondatrice dell'Oasi Ohana di Santa Margherita di Belice, che al momento accoglie quasi 100 cani salvati dalla ...

