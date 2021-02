sportli26181512 : Mandzukic titolare con la Stella Rossa? I precedenti dicono che la mossa è giusta: Mandzukic titolare con la Stella… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic titolare con la #StellaRossa ? I precedenti dicono che la mossa è giusta #EuropaLeague - Gazzetta_it : #Mandzukic titolare con la #StellaRossa ? I precedenti dicono che la mossa è giusta #EuropaLeague - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Mandzukic titolare a Belgrado: vuole dimostrare al Milan di aver fatto l’investimento giusto - Angelredblack1 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Mandzukic titolare a Belgrado: vuole dimostrare al Milan di aver fatto l’investimento giusto -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic titolare

La Gazzetta dello Sport

... perché Pioli dovrebbe buttarlo dentro dadopo 4 partite in campionato e 76' giocati. Chissà se terrà fede alla tradizione. Zagabria ? Il primosi è visto lì, tra NK e Dinamo ...A Belgrado ci sarà poi con ogni probabilità anche la prima gara dain rossonero per Mario: Pioli potrebbe decidere di schierarlo in coppia con Ibra oppure al posto dello svedese ...Pioli tra oggi e domani deciderà la formazione per Stella Rossa-Milan di Europa League. Trapelano alcune indicazioni sulle scelte del mister.Mario Mandzukic sarà titolare giovedì per Stella Rossa-Milan. Il croato non gioca in Europa League da undici anni, ma ha segnato 32 gol nelle coppe ...