Malati oncologici, al via i progetti di assistenza dell’Angela Serra (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Associazione Angela Serra di Salerno in collaborazione con l’ambulatorio di oncologia e senologia dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno darà il via, da venerdì 19 febbraio presso L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno DS 66 (Viale Kennedy, foto a lato), ai due progetti ‘Ricomincio da me: percorso di mediazione familiare per i pazienti oncologici’ e ‘Ali.Sa: prevenzione della malnutrizione nei pazienti oncologici’. Ricomincio da me: percorso di mediazione familiare per i pazienti oncologici – Gli incontri, previa prenotazione, si terranno ogni venerdì dalle ore 11 alle ore 13 con la dottoressa Nancy Alvino, assistente sociale e mediatrice familiare sistemico relazionale. Nancy Alvino dice: “Con l’Associazione Angela Serra si sta attivando un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Associazione Angeladi Salerno in collaborazione con l’ambulatorio di oncologia e senologia dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno darà il via, da venerdì 19 febbraio presso L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno DS 66 (Viale Kennedy, foto a lato), ai due‘Ricomincio da me: percorso di mediazione familiare per i pazienti’ e ‘Ali.Sa: prevenzione della malnutrizione nei pazienti’. Ricomincio da me: percorso di mediazione familiare per i pazienti– Gli incontri, previa prenotazione, si terranno ogni venerdì dalle ore 11 alle ore 13 con la dottoressa Nancy Alvino, assistente sociale e mediatrice familiare sistemico relazionale. Nancy Alvino dice: “Con l’Associazione Angelasi sta attivando un ...

rimediMedievali : RT @rimediMedievali: @nordobut @sgoiufficiale O forse parla dei malati oncologici che hanno ricevuto una sentenza di morte per non aver fat… - rimediMedievali : @nordobut @sgoiufficiale O forse parla dei malati oncologici che hanno ricevuto una sentenza di morte per non aver… - TraviMonica : @MarcelloLyotard Ma figurati, qui si parla di persone che ne hanno bisogno. Pensa a quanti malati oncologici sarebb… - teleduemila : Proposta di legge regionale: Rimborsi per i malati oncologici - TommyBrain : StateOfMind:La Realtà Virtuale (VR): un valido aiuto per i malati oncologici – Lo psicologo del futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Malati oncologici Vaccini Covid: dal 22 febbraio insegnanti e personale scolastico

A partire dal 1° marzo inizierà anche la vaccinazione delle persone con patologie a rischio, in particolare malati oncologici, trapiantati e persone con fibrosi cistica. Sul fronte dei contagi ...

Vaccini Covid: dal 22 febbraio insegnati e personale scolastico

A partire dal 1° marzo inizierà anche la vaccinazione delle persone con patologie a rischio, in particolare malati oncologici, trapiantati e persone con fibrosi cistica. Sul fronte dei contagi ...

Lo scrittore regala i 1000 libri in nome della mamma ai malati di cancro AGI - Agenzia Italia Como. Cancro: collaborazione italo-svizzera per strategie comuni contro i ritardi nella cura

16 FEB - L’Ospedale Valduce di Como e l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli hanno siglato il primo accordi di collaborazione scientifica per attività di ricerca in ambito chirurgico: obiettivo, t ...

Lo scrittore regala i 1000 libri in nome della mamma ai malati di cancro

Meno di un mese fa il romanziere Crocifisso Dentello aveva lanciato un appello: "Regalatemi un libro in nome di mia mamma appena scomparsa per cancro". La riposta è andata al di là di ogni aspettativa ...

A partire dal 1° marzo inizierà anche la vaccinazione delle persone con patologie a rischio, in particolare, trapiantati e persone con fibrosi cistica. Sul fronte dei contagi ...A partire dal 1° marzo inizierà anche la vaccinazione delle persone con patologie a rischio, in particolare, trapiantati e persone con fibrosi cistica. Sul fronte dei contagi ...16 FEB - L’Ospedale Valduce di Como e l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli hanno siglato il primo accordi di collaborazione scientifica per attività di ricerca in ambito chirurgico: obiettivo, t ...Meno di un mese fa il romanziere Crocifisso Dentello aveva lanciato un appello: "Regalatemi un libro in nome di mia mamma appena scomparsa per cancro". La riposta è andata al di là di ogni aspettativa ...