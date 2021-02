Luigi Sartor ancora nei guari | coltivava una serra di marijuana | ai domiciliari

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nuovi guai per, ex calciatore con un passato nell’Inter e nella Roma. È stato posto agli arrestidalla Guardia di Finanza, che lo ha scoperto a curare unadi. 106 piante chein un casolare abbandonato a Lesignano Palmia, frazione della montagna parmense., 46 anni, è stato fermato dalle Fiamme Gialle venerdì scorso, mentre curava ladiche, secondo le stime, avrebbe prodotto circa due chili di sostanza stupefacente. L’ex difensore è stato fermato e il Gup ha disposto gli arresti. Non è il primo problema con la giustizia:fu infatti uno coinvolto nella vicenda “Calcioscommesse” partita dalla Procura di Cremona ...

