Lombardia, aumentano contagi: 4 paesi entrano in zona rossa (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Galici Quattro comuni in quattro diverse province sono state messe in zona rossa da Attilio Fontana per arginare la diffusione delle varianti Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza per mettere in zona rossa Viggiù (Va), Mede (Pv), Castrezzato (Bs) e Bollate (Mi). Il governatore ha consultato il ministro Speranza prima di firmare e da domani verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta 'fascia rossa'. Saranno applicate le restrizioni già osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale ha stabilito con una ordinanza che, ai sensi dell'art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021. La decisione è stata presa per isolare i cluster di contagio nei quattro comuni lombardi, strettamente legati alla diffusione delle nuove varianti che ora iniziano a ...

