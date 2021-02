La variante inglese è probabile che sia anche più letale (Di martedì 16 febbraio 2021) Finora si pensava fosse solamente molto più contagiosa. Ma oggi le prove che la B1.1.7, la cosiddetta variante inglese, sia anche più letale si fanno sempre più solide. A dichiararlo è stato il gruppo di consulenti del governo britannico in un documento pubblicato sul sito istituzionale, secondo cui è “probabile” che questa versione del coronavirus possa aumentare il rischio di ricovero e di morte. Dati che mettono in luce le incertezze di questa nuova fase della pandemia e i potenziali rischi che si potrebbero correre alleggerendo le misure di sicurezza. Il mese scorso, la comunità scientifica aveva già evidenziato una possibilità realistica che la variante inglese, oltre ad essere più trasmissibile, potesse essere “associata a un più alto rischio di morte” rispetto ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) Finora si pensava fosse solamente molto più contagiosa. Ma oggi le prove che la B1.1.7, la cosiddetta, siapiùsi fanno sempre più solide. A dichiararlo è stato il gruppo di consulenti del governo britannico in un documento pubblicato sul sito istituzionale, secondo cui è “” che questa versione del coronavirus possa aumentare il rischio di ricovero e di morte. Dati che mettono in luce le incertezze di questa nuova fase della pandemia e i potenziali rischi che si potrebbero correre alleggerendo le misure di sicurezza. Il mese scorso, la comunità scientifica aveva già evidenziato una possibilità realistica che la, oltre ad essere più trasmissibile, potesse essere “associata a un più alto rischio di morte” rispetto ...

