La riscossa dei corpi grassi, esce oggi il libro ‘Belle di faccia’ (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Cicciottella, cicciona, grassottella, morbida, palla di lardo, obesa, balena. Ma anche rotondetta, curvy, robusta, tanta. Tutto pur di non pronunciare la parola ‘grassa‘, utilizzata dai più per insultare e rivendicata invece con piglio identitario e battagliero, per “dare un nome alla nostra community e rivendicarne i diritti”, da Chiara Meloni e Mara Mibelli, 40 e 33 anni, attiviste femministe e fondatrici del progetto social (e associazione) made in Olbia ‘Belle di faccia’, da oggi anche negli scaffali delle librerie italiane tra i titoli Mondadori. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Cicciottella, cicciona, grassottella, morbida, palla di lardo, obesa, balena. Ma anche rotondetta, curvy, robusta, tanta. Tutto pur di non pronunciare la parola ‘grassa‘, utilizzata dai più per insultare e rivendicata invece con piglio identitario e battagliero, per “dare un nome alla nostra community e rivendicarne i diritti”, da Chiara Meloni e Mara Mibelli, 40 e 33 anni, attiviste femministe e fondatrici del progetto social (e associazione) made in Olbia ‘Belle di faccia’, da oggi anche negli scaffali delle librerie italiane tra i titoli Mondadori.

StevenForti : RT @AffInt: La riscossa dei socialisti nel voto in Catalogna fa dormire sonni tranquilli al premier spagnolo Pedro Sánchez e apre alla poss… - AffInt : La riscossa dei socialisti nel voto in Catalogna fa dormire sonni tranquilli al premier spagnolo Pedro Sánchez e ap… - Rus_Tego : @antolo @davcarretta Dei 24€, 13/14 sono di IVA, che comunque doveva sempre pagare, solo ora viene riscossa in modo… - marchesaangeli : @MimidiRosa1 Sarebbe l'ora della rivincita dei sardi .sardi alla riscossa ??. - mariagiardina5 : IL CHIERICO VAGANTE Inciucio. Draghi è gesuita il suo governo è filociellino: cattolici trasversali alla riscossa d… -